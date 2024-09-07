محرز ينضم إلى آيت نوري وعمورة خارج تشكيلة الجزائر أمام ليبيريا

المصدر: رويترز

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أعلن منتخب الجزائر اليوم السبت غياب رياض محرز وحسام عوار عن مواجهة ليبيريا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وقال المنتخب في بيان "لن يتمكن اللاعبان حسام عوار ورياض محرز من المشاركة في المباراة المقبلة للمنتخب الوطني ضد ليبيريا، المقررة يوم الثلاثاء المقبل في مونروفيا، وذلك لأسباب طبية".

ورغم أن البيان لم يكشف عن تفاصيل، فإن وسائل إعلام محلية قالت إن محرز نجم الأهلي السعودي تعرض لإصابة في القدم خلال التدريبات.

وكان محرز قد شارك مع المنتخب لأول، مرة منذ نهائيات كأس الأمم الإفريقية الماضية، في الفوز 2-صفر على غينيا الاستوائية يوم الخميس في مستهل مشوار الفريقين في تصفيات البطولة القارية التي تقام في المغرب رغم إهدار لاعب مانشستر سيتي السابق ركلة جزاء.

وكان الاتحاد الجزائري قد أعلن غياب الثنائي ريان آيت نوري ومحمد الأمين عمورة عن مباراة ليبيريا، المقررة في العاشر من الشهر الجاري بسبب الإصابة.

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