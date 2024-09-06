برجفاين يرد بقوة على انتقادات كومان بسبب انتقاله إلى السعودية

المصدر: رويترز

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رد الهولندي الدولي ستيفن برجفاين على مدربه رونالد كومان الذي قال إن انتقال اللاعب للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم سيبعده عن تشكيلة المنتخب.

وقال كومان في وقت سابق هذا الأسبوع إن انتقال برجفاين من أياكس أمستردام إلى نادي الاتحاد السعودي كلفه مكانه في تشكيلة منتخب هولندا لمباراتي دوري الأمم الأوروبية ضد البوسنة غدا السبت وألمانيا يوم الثلاثاء المقبل.

وقال كومان في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي "الكتاب أغلق بالنسبة له وهو يفهم ما أفكر فيه. عندما تبلغ 26 عاما يجب أن يكون طموحك الرئيسي رياضيا وليس ماليا. هذه خيارات يتخذها اللاعبون".

وقال برجفاين غير السعيد، الذي لعب لفترة في توتنهام هوتسبير ولديه 35 مباراة دولية مع هولندا، إنه لم يعد يريد التعامل مع المدرب.

وقال لصحيفة دي تليجراف الهولندية اليوم الجمعة "لقد سئمت من شخص يصفني عن قصد بهذه الطريقة في وسائل الإعلام. هذه ليست الطريقة التي تعامل بها لاعبيك".

وتساءل "مدرب المنتخب الوطني يعلم جيدا أن المنافسة في السعودية على أعلى مستوى، أم أن هذا الأمر مسموح به فقط عندما يبلغ عمرك 32 عاما؟".

وقال برجفاين إنه فوجئ بانتقادات كومان خلال المؤتمر الصحفي.

وأضاف "لو كان مدربا وطنيا ملتزما، لكان اتصل بي أولا. حينها كان سيتمكن من سماع وجهة نظري في القصة. والآن لقد سمعت ذلك على شاشة التلفزيون. كيف يمكنك أن تقول مثل هذه الأشياء دون أن تتحدث معي؟ لقد حظينا أيضا بلحظات عظيمة في الماضي، لكنني الآن أشعر بخيبة أمل معه".

وقال كومان في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، قبل مواجهة البوسنة إنه لم يطلع على ردة فعل برجفاين وأقر بأنه كان متوقعا.

وأجاب كومان على أسئلة الصحفيين قائلا "لا أريد التحدث بشأن ذلك، فهو غير مؤثر على الإطلاق. لقد تحدثت عن الطموح الرياضي ولا أعتقد أنني قلت ما هو أكثر.

"لو قلت إنني أعتقد أنها خطوة رياضية، لكان الأمر لا يصدق. دعنا لا نبالغ في الأمر. لقد قلت شيئا مقتنعا به"

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