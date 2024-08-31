بيراميدز بطل كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه

المصدر: د ب أ

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توج فريق بيراميدز بلقب كأس مصر لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على نادي زد 1 /صفر، الجمعة، في المباراة النهائية للبطولة والذي أقيم على ملعب "برج العرب" في الاسكندرية.

وسجل فيستون مايلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87.

ونجح بيراميدز في تحقيق لقب الكأس للمرة الأولى في تاريخه، وهي المرة الأولى التي يتوج فيها فريق من خارج الأهلي أو الزمالك باللقب منذ 2011 حينما توج إنبي باللقب على حساب الزمالك.

وبات ذلك اللقب هو الأول في تاريخ نادي بيراميدز الذي تأسس عام 2018 وكان يسمى سابقا بالأسيوطي ولعب عدة مواسم في الدوري المصري الممتاز قبل تغيير الإسم إلى بيراميدز.

وخسر بيراميدز نهائي كأس مصر في نسختي 2019 أمام الزمالك ونسخة عام 2022 أمام الأهلي.



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