50 هدفاً.. رونالدو يكتب التاريخ بهدف عالمي في الدوري السعودي

المصدر: د ب أ

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واصل النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، تألقه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن)، عقب تسجيله أول أهداف الفريق الملقب بـ(العالمي) بالمسابقة لموسم 2024 / 2025.

وسجل رونالدو هدفًا رائعًا بعد ارتقاء مميز ليهز شباك الرائد بأول الأهداف في مباراتهما لحساب الجولة الافتتاحية من الموسم الجديد، اليوم الخميس.

وأصبح "رونالدو" ثالث لاعب أجنبي في تاريخ دوري المحترفين يسجل 50 هدفًا أو أكثر مع النصر بعد عبدالرزاق حمدالله "77 هدفًا" وأندرسون تاليسكا "56 هدفًا"، وفقاً لموقع (سبورت 24) الألكتروني.

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