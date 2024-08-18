تعثر الأهلي والزمالك في ختام مشواريهما بالدوري المصري

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعثر فريقا الأهلي والزمالك في ختام مشواريهما في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وخسر الأهلي أمام ضيفه مودرن سبورت 1 /2 في الوقت الذي تعادل فيه الزمالك مع مضيفه بلدية المحلة 2 /2 كما تعادل فاركو مع ضيفه إنبي سلبيا.

وعلى استاد القاهرة الدولي تقدم الأهلي بطل الموسم الحالي، بهدف عن طريق عمر كمال في الدقيقة 53 لكن المغربي عبد الكبير الوادي أدرك التعادل لمودرن سبورت في الدقيقة 83 ثم خطف الكاميروني أرنولد إيبا تشيبينا هدف الفوز القاتل قبل دقيقة واحدة من النهاية.

وتوقف رصيد الأهلي في الصدارة عند 85 نقطة فيما رفع مودرن سبورت رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع.

وعلى استاد السلام تقدم وحيد محسن بهدف لبلدية المحلة في الدقيقة 59 لكن محمود عبد الرازق شيكابالا أدرك التعادل للزمالك في الدقيقة 70 وبعدها بخمس دقائق سجل ناصر منسي الهدف الثاني قبل أن يخطف حمزة مجدي هدف التعادل القاتل لبلدية المحلة في الوقت بدل الضائع.

وكان بلدية المحلة هبط قبل فترة لدوري القسم الثاني، وأنهى الموسم في المركز الثالث من القاع برصيد 28 نقطة مقابل 56 نقطة للزمالك في المركز الثالث.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز