السوبر السعودي.. الهلال يتغلب على الأهلي بركلات الترجيح ويبلغ النهائي

المصدر: رويترز

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صعد الهلال إلى نهائي كأس السوبر السعودية لكرة القدم بعد فوزه 4-1 على الأهلي بركلات الترجيح بعد نهاية مواجهة ما قبل النهائي بالتعادل 1-1 اليوم الثلاثاء.

وتصدى ياسين بونو حارس الهلال لركلة ترجيح من الإسباني جابري فيجا، وسدد روجر إيبانيز مدافع الأهلي ركلة أخرى بعيدة عن المرمى.

وسجل لاعبو الهلال أربع ركلات بنجاح، ليضمن حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين التأهل إلى النهائي.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 66 عن طريق البرازيلي روبرتو فيرمينو، قبل أن يسجل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدف التعادل للهلال في الدقيقة 90.

وينتظر الهلال، حامل اللقب كأس السوبر، الفائز من مباراة قبل النهائي الثانية التي تجمع بين النصر والتعاون غداً الأربعاء.

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