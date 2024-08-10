أول تصريح من المغربي يحيى عطية الله بعد الانضمام إلى الأهلي المصري

المصدر: د ب أ

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أبدى المغربي يحيى عطية الله، الظهير الأيسر المنضم حديثا للأهلي المصري، سعادته الكبيرة باتمام صفقة انتقاله للفريق الأحمر.

وقال يحيي عطية الله في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، اليوم السبت، إن ارتداء ‏قميص نادي القرن الأفريقي شرف لأي لاعب، وأنه لم يتردد للحظة في الموافقة على الانضمام للأهلي، رغم تلقيه العديد من العروض خلال الفترة الماضية.‏

وأضاف أنه وافق على الانتقال للفريق فور تلقيه اتصالات مباشرة من أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، وأوضح أن المفاوضات تمت على الفور و‏لم تستغرق الكثير من الوقت، وصولًا إلى التوقيع وإتمام التعاقد خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أنه فضل اللعب ‏للأهلي النادي الأكبر والأفضل عربيًّا وأفريقيًّا والمنافس الدائم على الألقاب، والذي يمتلك جميع مقومات النجاح التي تساعد على تحقيق الإنجازات وحصد البطولات.‏

وشدد أنه يعتز بردود فعل الجماهير على أنباء التفاوض معه والإشادة به، وأنه يشعر بالامتنان الكبير لموقف جماهير الأهلي ‏التي دعمته قبل أن يرتدي قميص الفريق، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يساهم في المنافسة على كل الألقاب.‏

وقال:"بكل تأكيد أشعر بالفخر الشديد بعد أن أصبحت لاعبًا في الفريق وبشكل رسمي، وهو تشريف وتكليف في الوقت ذاته، وأنا ‏أعرف جيدًا قيمة الأهلي وطموحات جماهيره، وأتمنى أن أقدم كل ما يمكنني للفوز بكل الألقاب خلال الفترة المقبلة".

وأضاف :" الموسم المقبل صعب بكل المقاييس في ظل منافسة الأهلي على الفوز بكل البطولات، وأتمنى تحقيق العلامة ‏الكاملة، وأن يكون الفريق في مستواه ويحالفه التوفيق لحصد كل الألقاب، وخاصة في دوري أبطال أفريقيا، المسابقة التي تتطور في كل موسم ‏وبالتأكيد الأهلي هو ملك إفريقيا ولديه خبرات كبيرة، وسوف نستعد بقوة للفوز بالبطولة الإفريقية رقم 13".‏



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