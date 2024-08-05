نقطة تفصله عن الدوري.. أبوعلي يقود الأهلي لاكتساح المقاولون برباعية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل النجم الفلسطيني وسام أبوعلي توهجه ومارس هوايته في هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي، ليقود فريقه الأهلي للفوز 4 / صفر على ضيفه المقاولون العرب، اليوم الأحد، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ23 لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبات الأهلي على بعد نقطة وحيدة فقط خلال مبارياته الأربع المتبقية بالمسابقة، من أجل التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي وللمرة الـ44 في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق حصولا على البطولة العريقة، وذلك دون النظر لنتائج باقي منافسيه.

وسجل وسام أبو 3 أهداف (هاتريك) للأهلي في الدقائق 14 و35 و65 على التوالي، ليحكم قبضته على صدارة هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 18 هدفا، بفارق 4 أهداف أمام أقرب ملاحقيه، فيما تكفل (البديل) الجنوب أفريقي بيرسي تاو بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 77.

وارتفع رصيد الأهلي، الذي عزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تحقيقا لأطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ الدوري المصري بوصوله إلى 19 فوزا متتاليا حتى الآن، إلى 78 نقطة من 30 مباراة، بفارق 5 نقاط أمام بيراميدز، صاحب المركز الثاني، الذي لعب 32 لقاء.

ومنذ خسارته 1 / 2 أمام غريمه التقليدي الزمالك في نيسان/أبريل الماضي، لم يعرف الأهلي سوى طعم الانتصارات خلال مشواره في البطولة.

في المقابل، توقف رصيد المقاولون العرب 25 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير)، بفارق 6 نقاط خلف مراكز الأمان، قبل خوضه آخر مباراتين في مشواره بالبطولة هذا الموسم، ليصبح على مشارف الهبوط لدوري القسم الثاني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز