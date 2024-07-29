رسمياً.. السعودية تسلم ملف ترشحها لاستضافة كأس العالم 2034

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

سلمت المملكة العربية السعودية، اليوم "الاثنين"، ملف ترشحها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 رسمياً، وذلك في حفل أقامه الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" في العاصمة الفرنسية باريس.

وتم تسليم الملف من خلال وفد رسمي برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة لطفلين من مراكز التدريب الإقليمية للاتحاد السعودي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال وزير الرياضة السعودي أن تقديم ملف تنظيم مونديال 2034 يجسد رؤيا شاملة وواضحة.

وأضاف: "يمثل حضور الطفلين، تجسيداً للدور الذي تلعبه فئة الشباب من أبناء هذا الوطن العظيم، وهم الشريحة الأكبر منه، بما يملكونه من شغف ومواهب متميزة في شتى المجالات، ومنها كرة القدم، لتحقيق طموحات المملكة في المستقبل، كما يعد حضورهما رسالة جوهرية تعكس أحلام شبابنا وطموحاتهم الكبيرة للمشاركة في بطولة كأس العالم على أرض المملكة، أو الإسهام في تنظيمه، أو حتى دعم جهود المملكة للترحيب بالعالم".

من جانبه، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل: "يعكس الملف التزامنا بتنظيم البطولة الأكبر في عالم كرة القدم، وحرصنا على الارتقاء بقطاع الرياضة على جميع المستويات، وتعدُّ رياضة كرة القدم جزءًا أساسيًّا من الثقافة السعودية، ولدى الشعب السعودي شغف كبير تجاهها، نسعى لإيصال هذه الرسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، ونثق بقدرتنا على تسخير هذا الشغف من أجل تنظيم نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم في عام 2034، وبناء إرث كروي للأجيال القادمة، من شأنه أن يرتقي بمسيرة تحول المملكة نحو آفاق جديدة".

وتأتي مرحلة تسليم ملف الترشح للاتحاد الدولي لكرة القدم كمرحلة ثالثة ضمن سياق مراحل الترشح الرسمية لاستضافة بطولات كأس العالم، حيث كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عبر الاتحاد السعودي لكرة القدم، نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 في الرابع من شهر أكتوبر من العام الماضي، بصفتها دولة وحيدة في سباق الترشّح للفوز باحتضان هذا المحفل الرياضي العالمي، مروراً بمرحلة إطلاق الهوية الخاصة للمملكة في استضافة الحدث، فيما يعد تسليم الملف هو المرحلة الثالثة.

وسيأتي بعد ذلك العديد من المراحل ومنها الزيارات التفقدية الرسمية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقييم ملف الترشّح بشكل كامل، وصولاً إلى الإعلان الرسمي عن الدولة المستضيفة لكأس العالم 2034 يوم 11 من ديسمبر من العام الجاري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز