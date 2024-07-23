الشباب السعودي يضم حمد الله من الاتحاد

المصدر: رويترز

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أعلن الشباب المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء تعاقده مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله قادما من منافسه المحلي الاتحاد.

والشباب ثالث فريق سعودي يلعب له المهاجم المغربي (33 عاما) بعد النصر والاتحاد، لكنه لم يكشف عن التفاصيل المالية للصفقة ومدة التعاقد.

وكتب الشباب، الذي أنهى الدوري الموسم الماضي في المركز الثامن متأخرا متأخر بعشر نقاط عن الاتحاد صاحب المركز الخامس، عبر حسابه على منصة إكس "عاد إلى العاصمة عبر كبيرها. أسد جديد في كبير العاصمة.. حمد الله شبابي".

ولم يشعر حمد الله بالأريحية في الاتحاد منذ التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي حجز مكانه في التشكيلة الأساسية فور انضمامه من ريال مدريد.

وكان حمد الله أحد الأسباب الرئيسية لفوز الاتحاد بلقب الدوري المحلي موسم 2022-2023 والغائب عنه منذ 14 عاما.

وكتب الاتحاد عبر حسابه على إكس في رسالة مفتوحة لحمد الله "كنت ظاهرة فريدة في معقلنا وصنعت الفرح في قلوبنا. في كل تفاصيلك مع نادينا قصة جميلة عشناها ولن ننساها. ستظل في الذكرى لاعبا سطا على قلوبنا بفنه.

"فقد وضعت اسمك في قائمة النجوم الكبار الذين تركوا بصمة لن تمحى في تاريخ النادي. شكرا حمد الله على ما قدمته لنادينا. لن نقول لك الوداع لكن نقول لك سنلتقي مجددا في مدرج الذهب الذي لن ينساك ولن تنساه".

وتصدر حمد الله قائمة هدافي دوري المحترفين مع الاتحاد موسم 2022-2023 الذي فاز فيه باللقب برصيد 21 هدفا، كما تصدر القائمة ذاتها موسم 2019-2020 عندما كان في صفوف النصر برصيد 29 هدفا وقبلها بعام واحد سجل 35 هدفا مع النصر أيضا.

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