الأهلي يطمح لهزيمة بيراميدز والاقتراب من صدارة الدوري المصري

المصدر: رويترز

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سيسعى الأهلي حامل اللقب إلى تحقيق الفوز على مضيفه بيراميدز عندما يواجهه بعد غد الاثنين في ختام مباريات الجولة 31 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم التي تنطلق اليوم السبت.

ويرغب الأهلي في تكرار الفوز على بيراميدز لتحقيق أكثر من هدف بداية من الاقتراب كثيرا من صدارة المسابقة ومنع بيراميدز من الفوز بأول بطولة في تاريخه إلى جانب الفوز باللقب المحلي المفضل لدى جمهوره للمرة 43.

ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 68 نقطة من 28 مباراة بفارق خمس نقاط عن الأهلي الثاني والذي لعب 25 مباراة.

في المقابل يسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز من أجل تعويض هزيمته في الدور الأول والاستمرار في الصدارة أملا في تعثر الأهلي.

ولا تشعر جماهير الأهلي بالقلق رغم فوز فريقها بصعوبة على الألومنيوم أحد فرق الدرجة الثانية أمس الجمعة في دور 32 لمسابقة كأس مصر.

ولجأ السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي إلى الدفع بتشكيل ضم الكثير من البدلاء أمام الألومنيوم وهو ما أثر كثيرا على التجانس وتسبب في تأخير الفوز إلى الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال كولر للصحفيين بعد المباراة "هناك تعديلات كثيرة في التشكيل، وذلك للحفاظ على جاهزية البقية وعدم التعرض للإجهاد قبل مباراة بيراميدز. ولكن المنافس كان يدافع بشكل قوي جدًّا، والحلول التي بحثت عنها قام المنافس بمواجهتها بدفاع واستماتة، والمهم اليوم كان تحقيق الفوز وهو ما تحقق في النهاية".

ثلاث مواجهات اليوم

وتنطلق الجولة 31 اليوم بثلاث مواجهات فيلتقي طلائع الجيش مع فاركو والبنك الأهلي مع الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا مع بلدية المحلة.

وغدا الأحد تقام ثلاث مباريات أخرى فيلتقي الزمالك مع الداخلية وإنبي مع زد والمصري مع المقاولون العرب.

وتختتم الجولة يوم الاثنين بمباريات الأهلي مع بيراميدز والإسماعيلي مع الجونة وسموحة مع مودرن سبورت.

ويتذيل الداخلية والمقاولون العرب وبلدية المحلة ترتيب مسابقة الدوري برصيد 19 و20 و24 نقطة على الترتيب.

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