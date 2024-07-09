مصر .. استقالة رئيس "مودرن سبورت"بسبب ضغوط وفاة أحمد رفعت

المصدر: د ب أ

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أعلن وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت المصري لكرة القدم، استقالته من منصبه وتنازله عن حصصه بسبب ما أسماه الضغوط الناجمة عن وفاة لاعب فريقه أحمد رفعت.

وذكر نادي مودرن سبورت في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء أن وليد دعبس رئيس مجلس الإدارة أعلن تقدمه باستقالته بعد الجدل الأخير الذي أثير حول أزمة الراحل أحمد رفعت.

وأضاف مودرن سبورت في بيانه أنه منذ خروج وكيل رفعت للإدلاء بالتصريحات التليفزيونية، والنادي يتعرض لحملة إعلامية شرسة ليس لها هدف سوى تشوية الناد.

وأوضح أن وليد دعبس تقدم باستقالته من رئاسة مجلس إدارة نادي مودرن سبورت نظرا لما تعرض له من تشويه لشخصه ولكيان النادي وتحريف لتصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل.

وأوضح :"قرر السادة ملاك الحصص الحاكمة للشركة التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق الأوضاع".

وأكد البيان أن النادي سيواصل "تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا".

واختتم البيان :"يتوجه وليد دعبس بالشكر للشعب المصري ويعتذر عن محاولة تحريف تصريحاته عبر وسائل الإعلام وينسحب من المشهد الرياضي في مصر، ويعلن تعزية أسرة المرحوم أحمد رفعت في بيتهم بالتجمع الخامس بصفته الشخصية وبدون أي صفة رسميه لتقديم العزاء الواجب ".

وتوفي أحمد رفعت يوم السبت الماضي عن عمر 31 عاما نتيجة مشاكل في القلب بدأت بسقوطه على أرض الملعب خلال مباراة الاتحاد السكندري ببطولة الدوري المصري في مارس الماضي.

وخرج نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب الراحل في مقابلة تليفزيونية ليؤكد أن اللاعب تعرض لضغوط نفسية قاسية أثرت عليه مما تسبب في وفاته، وهو ما لمح له أحمد رفعت في مقابلة تليفزيونية أخرى قبل أيام قليلة من وفاته.



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