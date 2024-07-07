انضمام النني وزيزو لمعسكر المنتخب الأولمبي المصري

المصدر: رويترز

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رحب البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم بلاعب الزمالك أحمد سيد (زيزو) ولاعب أرسنال السابق محمد النني عقب وصولهما إلى معسكر المنتخب تمهيدا للمشاركة معه ضمن قائمة الكبار في أولمبياد باريس 2024.

وينتظم المنتخب الأولمبي تحت قيادة المدرب البرازيلي ميكالي في معسكر مغلق بالقاهرة يختتم الأربعاء المقبل قبل المغادرة إلى مدينة بوردو الفرنسية لأداء وديتين مع أوكرانيا والعراق يومي 14 و17 يوليو الجاري ثم السفر إلى مدينة نانت استعدادا لأول لقاء في مسابقة كرة القدم بالدورة الأولمبية مع جمهورية الدومينيكان في 24 يوليو.

واستقبل محمود حرب المدير الإداري للفريق زيزو والنني. واجتمع ميكالي مع النني وزيزو وكل اللاعبين وسط أجواء إيجابية.

وفيما يلي تشكيلة المنتخب الأولمبي المصري: حراسة المرمى: حمزة علاء وعلي الجابري ومحمد سيحا.

مدافعون: محمد طارق وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد ومحمد حمدي وعمر فايد وكريم الدبيس.

لاعبو الوسط: محمد النني ومحمود صابر ومحمد شحاتة وزياد كمال وأحمد قطة وعلي زعزع ومحمود جهاد وأحمد نبيل (كوكا).

مهاجمون: إبراهيم عادل وأسامة فيصل ومصطفى سعد وبلال مظهر وأحمد سيد (زيزو).

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