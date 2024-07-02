الهلال بطل السعودية ينفصل عن القائد سلمان الفرج قبل نهاية عقده

المصدر: رويترز

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أعلن الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الاثنين اتفاقه مع القائد سلمان الفرج على عدم إكمال عقده رغم تبقي عام على نهايته ليسدل الستار على رحلته الطويلة مع الفريق.

بدأ الفرج (34 عاما) مسيرته مع الفئات السنية للهلال وتم تصعيده للفريق الأول عام 2008 وشارك في أكثر من 380 مباراة في مختلف المسابقات. وكان عقد لاعب الوسط ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وقال الهلال عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي "اتفق مجلس إدارة الهلال مع القائد سلمان الفرج على عدم إكمال مشواره مع الفريق".

ووجه الهلال الشكر للدولي السعودي السابق "على ما قدمه طيلة فترة تمثيله للنادي التي شهدت تحقيق العديد من البطولات".

وفاز الفرج بثمانية ألقاب في الدوري السعودي ولقبين في دوري أبطال آسيا إضافة للعديد من الكؤوس المحلية.

وتراجع دور القائد الفرج مع الفريق في الموسم المنصرم ولم يكن الاختيار الأول للمدرب جورجي جيسوس إذ شارك في 31 مباراة في جميع المسابقات كان أغلبها من على مقاعد البدلاء.

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