الأهلي يسحق طلائع الجيش برباعية في مؤجلات الدوري المصري الممتاز

المصدر: رويترز

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سحق الأهلي مضيفه طلائع الجيش برباعية دون رد اليوم الاثنين في مباراة مؤجلة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وواصل الأهلي انتصاراته المحلية في سعيه للوصول إلى صدارة الدوري والاحتفاظ بلقب المسابقة المفضل لجماهيره بعد أن رفع رصيده إلى 51 نقطة من 21 مباراة وله أربع مباريات مؤجلة. وتوقف رصيد طلائع الجيش عند 34 نقطة من 27 مباراة محتلا المركز 11. ويتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 62 نقطة من 25 مباراة. منح طاهر محمد طاهر فريقه الأهلي هدف التقدم بعد مرور 12 دقيقة مستغلا ركلة ركنية.

واستغل عمرو السولية لاعب وسط الأهلي ارتباك مدافعي طلائع الجيش وأحرز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 34 بعد تمريرة قصيرة من طاهر محمد طاهر فشل ثلاثي دفاع الجيش في إبعاد الكرة أكثر من مرة ليتدخل السولية ويضع الكرة في شباك الحارس محمد شعبان.

وعزز محمد عبد المنعم تقدم الأهلي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 38 بعد أن تلقى عرضية متقنة من حسين الشحات من ركلة حرة استقبلها عبد المنعم بقدمه داخل الزاوية اليسرى العليا لشباك طلائع الجيش. وأهدر طاهر محمد طاهر ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 84 سددها بعيدا عن عارضة مرمى الجيش. واحتسب حكم المباراة ركلة الجزاء إثر مخالفة من محمد شعبان حارس الجيش ضد وسام أبو علي مهاجم الأهلي. وأهدر طلائع الجيش فرصة تقليص النتيجة بعد أن أهدر عمر السعيد ركلة جزاء في الدقيقة 89 تصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي. واحتسبت ركلة الجزاء ضد الأهلي بواسطة تقنية حكم الفيديو المساعد التي أكدت وجود لمسة يد على المدافع ياسر إبراهيم. وأحرز الفلسطيني وسام أبو علي الهدف الرابع للأهلي في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني مستغلا تمريرة طولية من طاهر محمد طاهر استقبلها أبو علي بتسديدة في سقف شباك الحارس شعبان.

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