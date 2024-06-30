الأهلي المصري يجدد عقد ظهيره محمد هاني

المصدر: رويترز

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أعلن الأهلي، بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد أنه جدد عقد محمد هاني الظهير الأيمن للفريق.

وقال الأهلي في بيان مقتضب نشره عبر موقعه على الإنترنت "جدد محمد هاني عقده مع النادي لمدة ثلاث سنوات قادمة. أنهى اللاعب كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالعقد الجديد، مؤكدا على سعادته باستكمال مشواره مع ناديه، للاستمرار في العطاء وبذل الجهد لتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات وإسعاد جماهير الأهلي".

وتدرج هاني (28 عاما) في فرق الناشئين بالأهلي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في 2014، ليتحول إلى واحد من اللاعبين الرئيسيين في الفريق. وحقق هاني لقب الدوري المصري ست مرات مع الأهلي، وأربعة ألقاب في كأس مصر وخمسة ألقاب في كأس السوبر المصرية، إلى جانب أربعة ألقاب في دوري أبطال أفريقيا ولقبين في كأس السوبر الأفريقية.

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