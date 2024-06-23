بيراميدز يحول تأخره لفوز كبير على المقاولون وسيراميكا يحبط طموحات المصري

المصدر: رويترز

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حوّل بيراميدز تأخره بهدف في الشوط الأول أمام المقاولون العرب إلى فوز عريض بنتيجة 3-1 ليواصل الانتصارات المتتالية ويعزز صدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 62 نقطة من 25 مباراة بينما توقف رصيد المقاولون عند 19 نقطة في المركز 17 وقبل الأخير.

وضع ديفيد أوشايا المقاولون في المقدمة في الدقيقة 19 بعد أن سدد ركلة حرة من أكثر من 30 مترا سكنت شباك أحمد الشناوي حارس بيراميدز الذي أخفق في التعامل معها.

وأدرك بيراميدز التعادل مع الدقيقة 59 بهدف فيستون مايلي مستقبلا عرضية برأسية قوية سكنت أعلى الزاوية اليمنى لمحمود أبو السعود حارس المقاولون.

ومن تسديدة ماكرة نجح إبراهيم عادل في إحراز الهدف الثاني لبيراميدز مع الدقيقة 63 وأسكن الكرة أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس أبو السعود.

وعزز مايلي النتيجة بالهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقة 68.

ورفع مايلي رصيده إلى 11 هدفا ليتقدم للمركز الثاني في قائمة الهدافين خلف حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة المتصدر برصيد 12 هدفا.

سيراميكا يحبط طموحات المصري

وفي مباراة أخرى، أحبط سيراميكا كليوباترا طموحات مضيفه المصري البورسعيدي في الوصول مجددا إلى وصافة الدوري بعد أن فاز عليه بهدفين دون رد في الجولة 27.

ورفع سيراميكا رصيده إلى 37 نقطة من 26 مباراة وتقدم للمركز الثامن بينما توقف رصيد المصري عند 42 نقطة في المركز الثالث.

تقدم سيراميكا بهدف في الدقيقة 14 سجله صديق أوجولا بعد أن تلقى تمريرة من أحمد قندوسي داخل منطقة الجزاء جهة اليسار وقام أوجولا بمراوغة باهر المحمدي مدافع المصري ببراعة ثم سدد الكرة لتمر أقصى الزاوية اليسرى لمرمى محمود جاد حارس المرمى.

وضاعف سيراميكا النتيجة في الدقيقة 86 بواسطة أحمد ياسر ريان.

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الإسماعيلي يبتعد أكثر عن الهبوط

وفي وقت سابق، ابتعد الإسماعيلي خطوة جديدة عن منطقة الهبوط بفوزه 1-صفر على مضيفه فيوتشر.

وتقدم الإسماعيلي للمركز 12 بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة من 27 مباراة، مبتعدا بفارق تسع نقاط عن منطقة الهبوط، فيما تجمد رصيد فيوتشر عند 38 نقطة من 26 مباراة في المركز السابع.

وتقاسم الفريقان السيطرة على الكرة وتبادلا الفرص في الشوط الأول، لكن الإسماعيلي كان من نجح في التفوق بالنتيجة.

وسجل مروان حمدي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14 مستغلا تمريرة من نادر فرج، ليسدد كرة منخفضة بالقدم اليسرى سكنت الشباك.

وكاد فيوتشر أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة بعد تمريرة عرضية قابلها عبد الكبير الوادي بتسديدة مباشرة أبعدها محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي بصعوبة إلى ركنية.

ورغم سيطرة فيوتشر على الكرة في الشوط الثاني فإنه لم يتمكن من الوصول إلى شباك أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلي البديل الذي دخل بدلا من فوزي الذي أصيب منتصف الشوط الأول.

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