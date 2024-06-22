المغربي سلامي مدربا جديدا للأردن خلفا لمواطنه عموته

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قرر مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم اليوم السبت تعيين المدرب المغربي جمال سلامي مدربا للمنتخب الوطني الأول لقيادة الفريق في الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026 في سبتمبر المقبل وكأس آسيا 2027 بالسعودية وذلك خلفا لمواطنه الحسين عموته.

وأعرب الاتحاد الأردني عبر موقعه على الإنترنت عن اعتزازه وتقديره العميق لعموته، الذي من المرجح أن يتولى تدريب أحد الأندية الإماراتية الموسم المقبل.

وقال الاتحاد الأردني في بيان "يعرب الاتحاد الأردني لكرة القدم عن اعتزازه وتقديره العميق للفترة التي قاد فيها المدرب المغربي الحسين عموتة المنتخب الوطني الأول وما قدمه وجهازه المساعد من جهود وخدمات جليلة للكرة الأردنية أثمرت عن إنجاز تاريخي باحتلال المركز الثاني في كأس آسيا 2023، إضافة للتأهل للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2026 واحتلال صدارة مجموعته بجدارة.

"يقدر الاتحاد الظروف الخاصة التي تحول دون استمرار المدرب عموتة وبناء عليه فقد وافق مجلس إدارة الإتحاد على طلب المدرب بإنهاء التعاقد معه وجهازه المساعد بالتراضي".

وأعلن الاتحاد الأردني أنه سيقدم مدربه الجديد للإعلام قبل نهاية الشهر الحالي، وسيضم الجهاز الفني لسلامي مساعدي المدرب عمر نجحي ومصطفى الخلفي ومدرب حراس المرمى أحمد مهمدينا ومدربي اللياقة جواد صبري وكريم ملوش ومحللي الأداء كريم الادريسي ومروان لطفي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز