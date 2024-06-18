الأهلي يتقدم للمركز الثالث في الدوري المصري بعد فوزه على الاتحاد السكندري

المصدر: رويترز

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تقدم الأهلي حامل اللقب للمركز الثالث في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد الفوز 1-صفر على مضيفه الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء بهدف سجله محمود عبد المنعم (كهربا).

ورفع الأهلي رصيده إلى 39 نقطة من 17 مباراة ليستمر فريق المدرب مارسيل كولر في مطاردة بيراميدز المتصدر وله 56 نقطة بعدما خاض ست مباريات أكثر.

ولم تشهد المباراة العديد من الفرص بين الفريقين، واستقر اللعب في وسط الملعب مع عدم مجازفة الأهلي للهجوم.

وأرسل حسين الشحات تمريرة عرضية اصطدمت بمدافع الاتحاد إسلام أبو سليمة لتصل سهلة نحو كهربا الذي وضعها ببراعة في شباك الحارس المهدي سليمان في الدقيقة 68.

واعتقد أكرم توفيق أنه منح الأهلي التقدم في الشوط الثاني لكن الهدف لم يحتسب الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وأخطأ محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي في السيطرة على تمريرة عرضية لتسقط الكرة من يده وتصل إلى سيف تقا الذي كان سريعا في التفاعل مع اللعبة وأطلق تسديدة خلفية مزدوجة مرت أعلى العارضة قرب النهاية.

وحقق الأهلي فوزه السادس تواليا بينما ظل الاتحاد في المركز السابع وله 36 نقطة من 26 مباراة.

وفي نفس التوقيت، تعادل زد 2-2 مع ضيفه فاركو بعدما سجل عبد الرحمن البانوبي هدفا من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وسجل شادي حسين هدفا في الدقيقة 34 لكن عمرو ناصر رد بهدفين في الدقيقتين 49 و74 ليتقدم فاركو في النتيجة قبل أن يتقاسم الفريقان نقاط المباراة بعد هدف البانوبي في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع.

ولدى زد 38 نقطة من 24 مباراة في المركز الرابع، بينما ظل فاركو في المركز 15 وله 22 نقطة.

سموحة ينتفض قرب النهاية

سجل سموحة هدفين في الوقت بدل الضائع للمباراة ليحول تأخره ويفوز 3-2 على ضيفه الداخلية متذيل الترتيب

وبدا أن الداخلية في طريقه لتحقيق الفوز الثالث في 25 مباراة لكن حسام حسن مهاجم سموحة جعل النتيجة 2-2 بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، قبل أن يسجل البديل جونيور أجايي هدف الفوز بعدها بثماني دقائق بضربة رأس.

وكان المهاجم حسن قد منح فريقه التقدم بعد 13 دقيقة من اللعب بتسديدة رائعة قبل أن يسجل شريف دابو قرب الاستراحة لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وبدأ الداخلية بقوة ليتقدم في النتيجة بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق كريم يحيى الذي نفذ ركلة جزاء بنجاح احتسبت بعد لمسة يد على عبد الرحمن عامر لاعب سموحة.

ومع تراجع الداخلية للخلف بحثا عن تأمين التقدم، واصل سموحة سعيه للعودة في النتيجة.

وبعد التعادل قرب النهاية، استغل فريق المدرب أحمد سامي الزخم لينتزع الفوز ويرفع رصيده إلى 38 نقطة من 25 مباراة في المركز الخامس.

ويقبع الداخلية في المركز الأخير وله 15 نقطة من 25 مباراة.

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