عاشور يقود الأهلي للفوز على فاركو والزمالك يقلب تأخره أمام سيراميكا في الدوري المصري

المصدر: د ب أ

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سجل إمام عاشور هدفين ليقود الأهلي للفوز على مضيفه فاركو 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

كما فاز الزمالك على مضيفه سيراميكا بذات النتيجة ضمن ذات الجولة.

وتقدم الأهلي بهدف أحرزه عاشور في الدقيقة 30 من ركلة جزاء وتعادل فاركو بعدها بخمس دقائق بهدف من نيران صديقة، سجله عمر كمال عبد الواحد، لاعب الأهلي في مرماه.

وتمكن عاشور من تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد فاركو عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثانية، قلب الزمالك تأخره بهدف أمام مضيفه سيراميكا إلى فوز 2 / 1.

وأنهى سيراميكا الشوط الأول متقدما بهدف سجله أحمد رمضان بيكهام في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني، تمكن الزمالك من تسجيل هدفين قلب بهما النتيجة عن طريق عبد الله السعيد وإبراهيما نداي في الدقيقتين 80 و89.

ورفع الزمالك رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد سيراميكا عند 34 نقطة في المركز التاسع.

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