الاتحاد التونسي لكرة القدم يعين البنزرتي مدربا للمنتخب الأول

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الجمعة تعيين فوزي البنزرتي مدربا للمنتخب الأول لكرة القدم. وقال الاتحاد في بيان "قرر المكتب الجامعي في اجتماعه اليوم الجمعة تعيين السيد فوزي البنزرتي مدربا للمنتخب الوطني أكابر بمساعدة السيد عماد بن يونس انطلاقا من أول يوليو 2024".

وسيخلف البنزرتي المدرب الحالي منتصر الوحيشي.

وكان البنزرتي (74 عاما) مدربا للنادي الأفريقي منذ مايو أيار الماضي. وستكون هذه الفترة الثالثة للبنزرتي مع منتخب تونس بعد عامي 2010 و2018.

وتتركز مهمته الأولى على قيادة منتخب تونس للتأهل لنهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية وكذلك كأس أمم أفريقيا في المغرب العام المقبل.

وفي وقت سابق هذا الشهر، تعادلت تونس دون أهداف مع مضيفتها ناميبيا ضمن منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وحافظت تونس على صدارة المجموعة برصيد عشر نقاط بفارق نقطتين عن ناميبيا الوصيف.

وسيمثل أفريقيا تسعة منتخبات على الأقل في نسخة البطولة الموسعة التي تضم 48 فريقا وتستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة وهي زيادة كبيرة من خمسة منتخبات في نسخة قطر 2022 إلى جانب إمكانية مشاركة فريق إضافي من خلال ملحق التصفيات.

كما أعلن الاتحاد التونسي تعيين إسكندر القصري مديرا فنيا للاتحاد اعتبارا من أول يوليو تموز.

وفي يناير الماضي، أعلن الاتحاد التونسي تكليف أنيس البوسعايدي ومنتصر الوحيشي لقيادة المنتخب الوطني مؤقتا حتى التعاقد مع مدرب جديد بعد رحيل جلال القادري إثر الخروج المبكر من دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية.

وقرر الاتحاد كذلك تشكيل لجنة فنية "تضم لاعبين دوليين قدامى من المشهود لهم بالكفاءة لاقتراح المدرب الوطني الجديد".

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