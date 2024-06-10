هدف صلاح يجنب مصر الهزيمة أمام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

المصدر: رويترز

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سجل القائد محمد صلاح هدفا في الشوط الثاني لتتعادل مصر 1-1 مع مضيفتها غينيا بيساو ليتجنب فريق المدرب حسام حسن خسارته الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 اليوم "الاثنين".

وظل منتخب مصر متصدراً للمجموعة الأولى وله عشر نقاط متقدماً بفارق أربع نقاط على غينيا بيساو. وخاض كلا المنتخبين أربع مباريات.

ولدى بوركينا فاسو وسيراليون أربع نقاط قبل مواجهتهما في بقية مباريات المجموعة في وقت لاحق اليوم.

وفرضت مصر سيطرتها على الشوط الثاني وكاد صلاح أن يدرك التعادل في الدقيقة 63 لكن تسديدته من مدى قريب مرت أعلى العارضة.

لكن مهاجم ليفربول تحلى بالفاعلية وأنهى مجهوداً فردياً رائعاً بعدما توغل من الجبهة اليمنى وراوغ مدافعي صاحب الأرض بتسديدة متقنة أعلى الزاوية البعيدة للحارس مانويل بالدي في الدقيقة 70.

وكان ماما بالدي قد سجل هدف التقدم لغينيا بيساو قبل ثلاث دقائق من الاستراحة بعدما استغل خطأ دفاعيا حين فشل رامي ربيعة لاعب مصر في إبعاد الكرة ليطلق المهاجم بالدي تسديدة منخفضة في شباك الحارس محمد الشناوي.

وخسرت مصر جهود مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي بعد خروجه عقب 15 دقيقة من اللعب للإصابة بعد تدخل قوي مع الحارس بالدي. وشارك أحمد أمين مهاجم إنبي بدلاً منه.

وأهدر صلاح فرصة كبرى في الوقت بدل الضائع بعدما اخترق البديل ناصر ماهر دفاع صاحب الأرض وهيأ الكرة لزميله الذي سدد دون دقة من مدى قريب.

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