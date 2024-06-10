إيطاليا تستضيف الدوري السداسي الليبي لكرة القدم

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم اليوم الاثنين استضافة إيطاليا لمباريات الدوري السداسي بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. وينافس 20 فريقا في الدوري الليبي المكون من مجموعتين وتتأهل ثلاثة فرق من كل مجموعة للدوري السداسي وتتنافس لحسم اللقب في مباريات من دور واحد.

وتم سحب القرعة في مقر الاتحاد الليبي بحضور ممثلي الأندية الذين حضروا اجتماعا مع مسؤولي الاتحاد المحلي اليوم.

وقال عبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي في مؤتمر صحفي أقيم في العاصمة طرابلس إن الاتفاق تم على استضافة إيطاليا للمباريات.

وأضاف الشلماني "الاتحاد المحلي حصل على كل الموافقات وخاطب الاتحاد الأفريقي (الكاف) لأخذ الأذن. الدوري سينطلق في 24 يونيو على أن ينتهي في العاشر من يوليو".

وقال عبد الشفيع الجويفي وزير الرياضة في حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس إن السبب الرئيسي في لعب الدوري في إيطاليا هو الطلب الذي تقدمت به الأندية من أجل توفير إمكانات أكثر من حيث الملاعب وتقنية حكم الفيديو المساعد.

وأضاف "لا ندعي الكمال في الرياضة ولكن طلب اللعب خارج ليبيا كان من الأندية... نعمل على تطوير ملاعبنا وسينتهي العمل من بعضها نهاية العام الجاري".

وسيشارك في الدوري السداسي كل من أهلي طرابلس حامل اللقب وأهلي بنغازي والنصر بنغازي والمدينة طرابلس والسويحلي مصراته. ويتبقى مقعد واحد ينافس عليه الهلال بنغازي والأخضر البيضاء.

وصرح وزير الرياضة الجويفي أن مباريات الدوري السداسي ستقام في مدينة تورينو بحسب ما أبلغتهم السلطات الإيطالية.

وهذه هي المرة الأولى التي تقام فيها منافسات الدوري الليبي خارج قارة أفريقيا بعد أن أقيمت في تونس في السابق.

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