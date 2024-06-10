القادسية السعودي يتعاقد مع كاستيلز حارس بلجيكا

المصدر: رويترز

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أعلن القادسية الصاعد حديثا للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده مع كوين كاستيلز حارس بلجيكا في صفقة انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع فولفسبورج الألماني.

وسيكون كاستيلز (31 عاما) الحارس الأساسي لبلجيكا في بطولة أوروبا المقامة في ألمانيا في قرار من المدرب دومينيكو تيديسكو، ليعوض غياب تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الذي لم ينضم للتشكيلة لخلاف مع المدرب.

وقال القادسية عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي "كاستيلز حارس الفرسان حتى 2027".

وخاض كاستيلز 25 مباراة في دوري الدرجة الأولى الألماني وحافظ على شباكه أربع مرات مع فولفسبورج.

كما مثل بلجيكا في عشر مباريات دولية.

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