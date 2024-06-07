تريزيجيه يقود مصر للفوزعلى بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

المصدر: د ب أ

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واصل منتخب مصر انطلاقته المثالية في المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا 2 / 1 على ضيفه منتخب بوركينا فاسو، مساء الخميس، في الجولة الثالثة للمجموعة، التي شهدت أيضا تعادل غينيا بيساو مع ضيفتها إثيوبيا بدون أهداف.

وتقمص محمود حسن تريزيجيه دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدفي المنتخب المصري في الدقيقتين الثالثة والثامنة، فيما أحرز لاسينا تراوري هدف بوركينا فاسو الوحيد في الدقيقة 56.

وارتفع رصيد المنتخب المصري، الذي تغلب على جيبوتي وسيراليون في أول جولتين بالمجموعة، إلى 9 نقاط، ليظل في الصدارة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه غينيا بيساو، قبل لقاء المنتخبين في بيساو يوم الاثنين القادم بالجولة المقبلة.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب بوركينا فاسو، الذي تلقى خسارته الأولى في المجموعة، عند 4 نقاط في المركز الثالث.

يذكر أن متصدر المجموعة سوف يصعد مباشرة للمونديال، الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويسعى منتخب مصر لبلوغ كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما سبق أن شارك في نسختي 1934 و1990 بإيطاليا، وعام 2018 في روسيا.

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