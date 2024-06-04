فرناندو هييرو مديراً رياضياً للنصر السعودي

المصدر: د ب أ

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تعاقد نادي النصر السعودي مع فرناندو هييرو نجم ريال مدريد السابق ليتولى منصب المدير الرياضي للنادي.

ونشر النادي السعودي عبر حسابه الرسمي في منصة إكس صوراً لتوقيع هييرو على العقود مساء اليوم "الثلاثاء".

وكتب النادي السعودي "الإسباني فرناندو هييرو مديراً رياضياً للنصر، تمنياتنا بالتوفيق للأيقونة الإسبانية مع ناديه الجديد".

وقال فرناندو هييرو في رسالة مصورة "مرحبا بكم، أنا سعيد بالانضمام لهذا النادي، وأرسل تحياتي لجماهير النصر، أراكم قريباً، وسنواصل العمل سويا".ً

وسبق أن عمل هييرو "56 عاما" مديراً رياضياً للاتحاد الإسباني لكرة القدم بين عامي 2007 و2011 ومديراً لكرة القدم في نادي مالاجا الإسباني.

كما عمل مدرباً مساعداً لكارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد في عام 2014، وعمل مدربا لفريق ريال أوفيدو في دوري الدرجة الثانية.

وعاد هييرو مجدداً لمنصب المدير الرياضي للاتحاد الإسباني في 2017 وعمل مدرباً مؤقتاً لمنتخب إسبانيا في كأس العالم روسيا 2018، ولكنه استقال بعد الخروج من الدور الثاني أمام روسيا.

وتولى هييرو أيضا منصب المدير الرياضي بنادي جوادالاخارا المكسيكي خلال الفترة بين 2022 و2024.

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