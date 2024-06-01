صلاح ينضم لمنتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن القائد محمد صلاح انضم اليوم السبت لمعسكر المنتخب المحلي الذي يستعد لاستكمال التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 ليدعم جناح ليفربول الإنجليزي تشكيلة بلاده للمرة الأولى منذ تولي المدرب حسام حسن القيادة الفنية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي السابع والعاشر من يونيو ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة الأولى.

وسيكون هذا التعاون هو الأول بين صلاح، هداف الجيل الحالي لمصر، والمدرب حسن الهداف التاريخي للمنتخب والذي حل محل المدرب روي فيتوريا عقب خروج الفريق الملقب بالفراعنة من دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية.

وتعرض صلاح (31 عاما) للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وعاد لفريقه ليفربول في يناير. لذلك فضل عدم الوجود خلال فترة التوقف الدولية السابقة لاستكمال عملية تعافيه.

وكان إبراهيم حسن، شقيق حسام، ومدير المنتخب أبلغ الصحفيين في مارس الماضي أن صلاح لم ينضم للتشكيلة "بناء على طلبه والخطاب الذي أرسله ليفربول لاتحاد الكرة".

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة حاليا بست نقاط بالفوز في أول جولتين على جيبوتي وسيراليون.

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