الدوري السعودي.. رونالدو الأكثر تهديفيا لموسم واحد والتعاون يكمل المربع الذهبي

المصدر: رويترز

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حقق كريستيانو رونالدو رقما قياسيا في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعدما أصبح أكثر من سجل أهدافا في موسم واحد بينما أكمل التعاون المربع الذهبي للمسابقة متفوقا على الاتحاد بطل الموسم الماضي.

وفيما يلي مقتطفات الجولة 34 والأخيرة للمسابقة.

رقم قياسي لرونالدو

أحرز رونالدو هدفين في فوز النصر 4-2 على الاتحاد ليختتم الموسم وله 35 هدفا ليحقق رقما قياسيا كأكثر من سجل أهدافا في موسم واحد بالدوري السعودي.

وكسر قائد البرتغال الرقم القياسي باسم المغربي عبد الرزاق حمد الله في موسم 2018-2019 حين سجل 34 هدفا عندما كان لاعبا للنصر، قبل انتقاله إلى الاتحاد.

100 هدف للنصر لأول مرة

اختتم النصر الموسم وله 100 هدف ليسجل مئوية في الدوري لأول مرة.

وكان لرونالدو نصيب الأسد من الأهداف وحل تاليسكا، الذي لم يكمل الموسم للإصابة، ثانيا في ترتيب هدافي النصر وله 16 هدفا أكثر بثلاثة أهداف من مهاجم السنغال ساديو ماني.

الهلال أفضل هجوم

سجل ألكسندر ميتروفيتش هدفا في الوقت بدل الضائع ليفوز الهلال البطل 2-1 على الوحدة، ويسجل الهدف 101 لفريقه في الدوري ليكون أفضل هجوم في المسابقة.

وبهدف الصربي ميتروفيتش قرب النهاية، تفوق الهلال بفارق هدف واحد على النصر.

وأنهى الهلال الدوري وله 96 نقطة متفوقا بفارق 14 نقطة على النصر الثاني.

التعاون يحسم المركز الآسيوي

سجل عبد الملك العييري هدفا قرب النهاية ليقود التعاون للفوز 1-صفر على الاتفاق ليحسم الفريق المركز الرابع ويتأهل لدوري أبطال آسيا 2 المستحدثة التي ستنطلق الصيف المقبل.

وجمع التعاون 59 نقطة ليحتل آخر المقاعد في المربع الذهبي متأخرا بفارق ست نقاط عن الأهلي الثالث ومتقدما بفارق خمس نقاط على الاتحاد الذي أنهى الدوري في المركز الخامس.

هبوط أبها والطائي

التحق أبها والطائي بفريق الحزم ليهبطوا جميعا إلى الدرجة الثانية، وتجنب الأخدود الهبوط بعدما تفوق على الطائي.

وسجل الأخدود هدفا في كل شوط ليعود بفوز ثمين 2-صفر من ملعب الطائي، ليصل للنقطة 33 متقدما بفارق نقطة واحدة على أبها الذي فرط في تقدمه وأهدر ركلة جزاء قرب النهاية في خسارته 2-1 من مضيفه الحزم.

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