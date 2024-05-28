رونالدو يحطم رقماً قياسياً في الدوري السعودي

المصدر: رويترز

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حطم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، رقماً قياسياً في الدوري السعودي، بتسجيله هدفين في مرمى الاتحاد أمس.

وأصبح رونالدو أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم برصيد 35 هدفاً.

وكتبت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «كريستيانو رونالدو أكثر من سجل أهدافاً خلال موسم واحد في تاريخ دوري روشن السعودي (35 هدفاً)».

وكسر رونالدو بهذا الرقم القياسي السابق المسجل باسم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد الحالي، الذي أحرز 34 هدفاً بموسم 2018-2019 بقميص النصر.

وأكد النصر، عبر منصة «إكس»، أن «قائد النصر كريستيانو رونالدو يكسر الرقم القياسي للدوري السعودي كأكثر لاعب يسجل في موسمٍ واحد. ويصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق جائزة هداف الدوري في 4 دوريات مختلفة».

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