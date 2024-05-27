تركي آل الشيخ يكشف حقيقة استضافة السعودية للسوبر الإفريقي

المصدر: د ب أ

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كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، حقيقة تقدُّم بلاده بطلب لاستضافة نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم بين الأهلي والزمالك.

ونفى آل الشيخ حقيقة تلك الأنباء المتداولة، قائلاً، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم: «غير صحيح شائعة تقدمنا بطلب الحصول على السوبر الإفريقي»، مؤكداً أنه «لا نية لنا لذلك».

يُذكر أن الأهلي المصري حصد لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي الرياضي التونسي، ليضرب موعداً مع الزمالك الذي توج بلقب كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية) على حساب نهضة بركان المغربي.

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