الأهلي المصري بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج النادي الأهلي المصري بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، بعد تغلبه الليلة على فريق الترجي التونسي في إياب نهائي دوري الأبطال بهدف مقابل لا شيء، سجله اللاعب روجي أهولو بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الرابعة من اللقاء.

أقيمت المباراة على استاد القاهرة الدولي وتفوق الأهلي بمجموع نتيجة المباراتين، حيث كانت قد انتهت مباراة الذهاب في تونس بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وواصل الأهلي تسجيل أرقامه القياسية في البطولة من خلال تحقيق 22 مباراة على التوالي بدون خسارة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز