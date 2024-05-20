إصابة معلول لاعب الأهلي المصري بقطع في وتر العرقوب

المصدر: رويترز

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أعلن النادي الأهلي، حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، أمس، إصابة المدافع علي معلول بقطع جزئي في وتر العرقوب، مشيراً إلى خضوعه لجراحة اليوم (الاثنين).

وغادر الظهير التونسي الدولي مبكراً في تعادل الأهلي سلبياً مع مضيفه الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، أول من أمس، بسبب إصابة بدت قوية.

وقال الأهلي، عبر موقعه على الإنترنت: «الأشعة التي أجراها علي معلول، مساء اليوم، أثبتت إصابة اللاعب بقطع جزئي في وتر العرقوب».

وأضاف: «سوف يخضع لجراحة غداً بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين».

ولم يعلن الأهلي مدة غياب معلول (34 عاماً)، الذي لعب دوراً حاسماً في بلوغ الفريق نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى حامل اللقب لتعزيز رقمه القياسي والفوز بالبطولة للمرة 12. وتقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل في القاهرة.

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