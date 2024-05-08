قرار بزيادة أعداد الجماهير بملاعب كرة القدم المصرية

المصدر: رويترز

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، أمس، عن زيادة أعداد الجماهير في مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم ودوري أبطال إفريقيا.

وكان يُسمح لعدد قليل من الجماهير بحضور المباريات في مصر لأسباب أمنية بعد سنوات من اللعب خلف أبواب مغلقة.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر «فيسبوك»، أن القرار اتخذ «في اجتماع موسع عقده الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ظهر اليوم (أمس)، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الأستاذ جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وممثلي رابطة الأندية، وكافة الجهات المعنية بالدولة ووزارة الداخلية».

وأضافت الوزارة أن الاجتماع جاء «لبحث زيادة عدد الحضور الجماهيري وضوابط الحضور بالاستادات خلال المباريات المحلية لكرة القدم، وأيضاً خلال مباريات الأندية المصرية بجميع البطولات الأفريقية التي يشاركون بها».

وتابعت: «وافقت كافة الجهات المعنية ووزارة الداخلية خلال الاجتماع على زيادة الحضور الجماهيري في الأدوار التمهيدية للبطولات الإفريقية، إضافة إلى السماح بالحضور الجماهيري كاملاً بالبطولات الأفريقية بالأدوار قبل النهائي والنهائي للأندية المصرية المشاركة في هذه الأدوار بالطاقة الاستيعابية وبحضور جماهيري كامل العدد».

ويستضيف استاد القاهرة مواجهة الأهلي ضد الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في 25 مايو الجاري بعد أسبوع من مواجهة الذهاب في تونس.

ويلعب الزمالك أمام نهضة بركان المغربي على استاد القاهرة أيضاً في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية في 19 مايو الجاري.

واستطرد البيان: «أما فيما يخص الحضور الجماهيري بالمباريات المحلية بمصر، فقد تم الاتفاق على زيادة الحضور الجماهيري إلى 30 ألفاً من الجمهور باستادات القاهرة وبرج العرب، وباقي الاستادات الأخرى يتم الحضور الجماهيري بالطاقة الكاملة للاستادات».

وكان يتم السماح، بداية الموسم الجاري، بحضور 10 آلاف مشجع بواقع 5 آلاف لكل فريق في المباراة، قبل أن تعلن رابطة الأندية المصرية المحترفة، في فبراير الماضي، زيادة العدد إلى 20 ألف مشجع، بواقع 10 آلاف لكل فريق.

وفي الموسم الماضي، كان الحضور الجماهيري مقتصراً على ستة آلاف مشجع بواقع ثلاثة آلاف لكل فريق.

ولعب الأهلي والزمالك بحضور جماهيري بلغ 50 ألف متفرج في مباراتيهما الأخيرتين على استاد القاهرة بدوري الأبطال والكونفدرالية على الترتيب.

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