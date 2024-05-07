منتخب مصر يطلب تأجيل مباراته مع غينيا بيساو 24 ساعة

المصدر: رويترز

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طلب منتخب مصر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) تأجيل مباراته مع غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم لمدة 24 ساعة.

ونقل الاتحاد المصري لكرة القدم عن إبراهيم حسن مدير المنتخب قوله: «تم إرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي من أجل تأجيل موعد مباراة غينيا بيساو لمدة 24 ساعة، والتي حددها الاتحاد الإفريقي يوم 10 يونيو ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026».

وأضاف: «جاء طلب تأجيل مباراة غينيا نظرا لضيق الوقت بينها وبين مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو والتي تحدد لها أيضاً يوم السابع من يونيو بالقاهرة بجانب ظروف الطيران إلى غينيا، وطول المسافة في رحلة السفر سواء الطيران العادي أو السفر بطائرة خاصة والتي تصل إلى تسع ساعات». وينتظر منتخب مصر رد الكاف على طلب تأجيل المباراة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتضم المجموعة الأولى مصر وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وجيبوتي وسيراليون في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة بست نقاط بالفوز في أول جولتين على جيبوتي وسيراليون.

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