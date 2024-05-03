محرز: هدف أهلي جدة القادم الفوز على الهلال بالدوري السعودي

المصدر: د ب أ

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قال الجزائري رياض محرز، نجم فريق أهلي جدة، إن فريقه حقق 3 نقاط مهمة أمام ضمك ببطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، مشيدا بالأداء المميز الذي قدمه الفريق، الذي يأمل أن يواصل تقديمه في المباريات القادمة.

وأضاف محرز في تصريحات صحفية عقب اللقاء الذي حسمه الأهلي بنتيجة 4 / 1 لحساب المرحلة الـ30 من دوري روشن مساء أمس الخميس، أن الشوط الأول قدم خلاله الفريق مستوى جيد واستغل اللاعبون الفرص التي سنحت لهم ليحسموا اللقاء مبكرا.

وأنهى الأهلي المباراة عمليا منذ الشوط الأول، الذي أحرز خلاله 4 أهداف، حيث آحرز زياد مبارك الجهني وفراس البريكان الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين السابعة والعاشرة على الترتيب.

وأضاف محرز الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 19، فيما تكفل النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 25.

وعن المواجهة القادمة للفريق أمام الهلال قال محرز إن الفريق الأزرق لم يخسر أي مباراة في الدوري هذا الموسم، وهو ما يحفز زملاءه من أجل تحقيق الفوز لاسيما وأن الأهلي سيلعب على أرضه ووسط جمهوره، مشددًا على ضرورة أن يقدم اللاعبون أقصى ما لديهم في هذا اللقاء.

يذكر أن الأهلي رفع رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث بترتيب المسابقة حاليا.

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