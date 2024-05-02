الأهلي المصري يهدد بتصعيد أزمة الشحات والشيبي إلى "فيفا"

المصدر: د ب أ

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أرسل النادي الأهلي "اليوم الخميس" خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم ،يطلب فيه برداً نهائياً وعاجلاً لاستكمال الإجراءات قبل التصعيد أمام الجهات الدولية المختصة في أزمة المغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز.

وذكر الأهلي في خطابه حسب الموقع الرسمي للنادي، أنه يطلب رداً حول مخالفة محمد الشيبي للوائح الاتحادين المصري والدولي، من خلال لجوء اللاعب للمحاكم المدنية "مع كل التقدير لدورها"، وقيامه برفع دعوى قضائية ضد لاعب الأهلي حسين الشحات.

وأضاف أنه سبق وقام بمخاطبة اتحاد الكرة المصري مرات عديدة لتطبيق اللوائح الأولى في 7 ديسمبر من الماضي، وتلقى النادي حينذاك رداً من الاتحاد في 4 يناير الماضي يؤكد فيه على أن اللاعب المنافس "بالفعل" خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولائحة "فيفا"، وأن الجهة المنوطة بالنظر في "الواقعة" التي جاءت ضمن أحداث اللقاء وفقا لتقرير مراقب المباراة هي لجنة المسابقات التي قامت بدورها وعاقبت حسين الشحات بالإيقاف مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، وتمت إحالة اللاعب الشيبي للجنة الانضباط بذات التاريخ لاتخاذ قرار بشأن المخالفة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

يذكر أن الشحات صفع الشيبي على وجهه عقب انتهاء مباراة الفريقين بالدوري المصري في يوليو الماضي.

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