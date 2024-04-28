مولودية الجزائر يعزز صدارته لدوري المحترفين ويقترب من حسم اللقب

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي



عزز مولودية الجزائر مركزه في صدارة دوري المحترفين المحلي لكرة القدم عقب تغلبه على ضيفه وجاره نادي أتليتيك بارادو 1/صفر، ضمن المرحلة 24 من المسابقة، ليقترب خطوة جديدة من حسم اللقب.

ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 56 نقطة متقدما بـ13 نقطة عن النادي الرياضي القسنطيني ملاحقه المباشر، فيما تجمد رصيد نادي بارادو عند 36 نقطة في المركز الخامس.

وفرض مولودية الجزائر سيطرة كاملة على مجريات المباراة، وخلق العديد من الفرص لكنه لم ينجح إلا في ترجمة واحدة فقط عن طريق مهاجمه زكرياء نعيجي، الذي سجل الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 79، بعد تلقيه هدية على طبق من زميله يوسف بلايلي.

يذكر أن آخر لقب لمولودية الجزائر يعود إلى موسم 2009/ 2010.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز