هدف حجازي في اللحظات الأخيرة يمنح الاتحاد الفوز على الحزم بالدوري السعودي

المصدر: رويترز

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سجل أحمد حجازي قائد الاتحاد هدفا قرب النهاية ليمنح فريقه فوزا ثمينا 3-2 على مضيفه الحزم في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم السبت.

وبدا أن حامل اللقب المتعثر في طريقه لمواصلة مسيرة عدم الانتصار للمباراة الثالثة على التوالي، عندما باغته الحزم بهدفين في دقيقتين بالشوط الثاني، قبل أن يسجل المدافع المصري في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وبدأ الاتحاد المباراة بضغط متواصل بحثا عن تسجيل هدف مبكر، وكان له ما أراد في الدقيقة 21 عندما تلقى صالح العمري تمريرة عرضية من رومارينيو ليضع الكرة مباشرة بطريقة مذهلة في شباك أصحاب الأرض.

وتناوب كريم بنزيمة وعبد الرزاق حمد الله على إضاعة أكثر من فرصة لمضاعفة النتيجة في الشوط الأول، لكن باولو ريكاردو مدافع الحزم تكفل بإحراز الهدف للضيوف عندما حاول تشتيت تمريرة طويلة برأسه لكن الكرة سكنت في الشباك في الدقيقة 58.

وكان ذلك الهدف بمثابة الشرارة التي أشعلت انتفاضة الحزم، إذ قلص محمد فؤاد الثاني النتيجة لأصحاب الأرض في بعد ثلاث دقائق بضربة رأس من مسافة قريبة اكتفى حارس الاتحاد بمشاهدة الكرة وهي تسكن شباكه إثر ركلة ركنية نفذها أنطونيو توزي.

واخترق توزي خط دفاع الاتحاد ببراعة في الدقيقة 63 ليسيطر على تمريرة أمامية من يوسف الشمراني ويضع الكرة ببراعة في المرمى.

وتقدم حجازي إلى منطقة جزاء الحزم في الدقائق الأخيرة، وبعدما سدد الكرة في قدم أحد المدافعين استغل الكرة المرتدة نحوه ليسدد مباشرة من مسافة قريبة لترتطم الكرة في الحارس وتسكن الشباك.

وارتفع رصيد الاتحاد بهذا الفوز إلى 50 نقطة في المركز الرابع بالترتيب، متأخرا بفارق نقطتين عن الأهلي الثالث.

فيما تلقى الحزم الهزيمة الرابعة في خمس مباريات و16 هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الأخير، متأخرا بفارق تسع نقاط عن منطقة الأمان.

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