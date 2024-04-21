المعيوف يكشف تفاصيل الصورة التي أغضبت جماهير الاتحاد السعودي

المصدر: د ب أ

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كشف اللاعب عبدالله المعيوف حارس مرمى الاتحاد تفاصيل الصورة التي جمعته مع لاعب الهلال ناصر الدوسري وأثارت غضب جماهير الاتحاد بعد نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورة ظهر فيها المعيوف مبتسمًا مع الدوسري بعد نهاية اللقاء الذي حسمه الهلال بالفوز 4/1، الأمر الذي أثار استياء جماهير الاتحاد، لكن المعيوف أكد تقديره للوم جماهير الاتحاد موضحًا حقيقة هذه الصورة.

وقال المعيوف في تصريحات عقب نهاية مباراة الاتحاد مع مضيفه الحزم، مساء السبت، والتي انتهت بفوز فريقه 3/2، السبت، إن الدوسري توجه له بعض المباراة وتأسف له بعد التسجيل في شباكه خلال مباراة الهلال مع الاتحاد، فيما رد على أسفه بابتسامة وليس أكثر.

وأضاف المعيوف: "أنا مسامح الجميع وأي شخص تحدث في حقي، وأي شيء أغضب جمهور الاتحاد أنا آسف وأعتذر لهم، ولا لوم على جمهور الاتحاد على أي عتاب، أما الصورة فلم أكن أرغب في نشرها".

وعن مباراة الحزم التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن، قال المعيوف إن المباراة كانت صعبة رغم التقدم بهدفين، حيث تسببت قلة التركيز في عودة الحزم لكن في الدقائق الأخيرة تمكن لاعبو الاتحاد من تكثيف الهجوم وتحقيق الفوز.

ووعد المعيوف جماهير الاتحاد بمواصلة العمل من أجل إسعاد جماهير الاتحاد وتحقيق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.



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