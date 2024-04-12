الأهلي يوقف نزيف النقاط بالدوري المصري وزيزو يقود الزمالك للفوز على الاتحاد

المصدر: رويترز

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توقف الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عن نزيف النقاط بعدما سجل الفلسطيني وسام أبو علي هدفا في الدقائق الأخيرة ليقود فريقه للفوز 1-صفر على زد إف.سي، فيما تقدم الزمالك إلى وسط جدول الترتيب بفوزه 3-صفر على الاتحاد السكندري بفضل ثنائية أحمد السيد (زيزو) في لقاءين مؤجلين من الجولة الثامنة أقيما الخميس.

ورفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة من عشر مباريات وتقدم للمركز التاسع بينما توقف رصيد زد عند 24 نقطة من 17 مباراة في المركز الخامس.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة من 14 مباراة متفوقا بنقطة واحدة على إنبي صاحب المركز الثاني.

وجاء الهدف الذي أحزره أبو علي، الذي دخل بديلا منتصف الشوط الثاني، في الدقيقة 89 بتسديدة أرضية متقنة على يمين علي لطفي حارس زد بعدما تلقى تمريرة من أنتوني موديست.

وسيطر الأهلي على المباراة مبكرا، وسدد عمرو السولية في الدقيقة السادسة لكن حارس زد تصدى للكرة ببراعة، قبل أن يسدد محمود عبد المنعم (كهربا) في الدقيقة 27 من على يمين منطقة الجزاء أبعدها لطفي عن مرماه ليتابع السولية الكرة بتسديدة أخرى تصدى لها الحارس.

وجاءت أقرب فرصة للأهلي في الدقيقة 38 بعد تمريرة عرضية من عمر كمال من الجبهة اليمنى قابلها كهربا بضربة رأس من مسافة قريبة لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن.

وظهر زد لأول مرة قبل ثلاث دقائق على الاستراحة عبر تسديدة أرضية من أحمد الصغيري من خارج منطقة الجزاء لكن مصطفى شوبير حارس الأهلي تصدى للكرة بسهولة.

وواصل الأهلي ضغطه الهجومي في الشوط الثاني وتعددت التمريرات العرضية أمام مرمى زد دون استغلال من مهاجمي الأهلي.



وظن لاعبو الأهلي أنهم تقدموا بالهدف الأول في الدقيقة 76 بعدما وضع البديل أحمد عبد القادر الكرة في الشباك بتسديدة قوية، لكن كهربا كان في موقف تسلل ليتم إلغاء الهدف.



* الزمالك يتقدم



حقق الزمالك فوزا ثمينا 3-صفر على الاتحاد السكندري ليرفع رصيده إلى 18 نقطة من 12 مباراة في المركز 12 بينما توقف رصيد الاتحاد عند 27 نقطة في المركز الثالث.

وتقدم الزمالك بالهدف الأول في الدقيقة 14 عبر زيزو الذي استغل محاولة سيئة من دفاع الاتحاد لتشتيت تمريرة أمامية لتصل الكرة إلى جناح الزمالك الذي توغل داخل المنطقة وسدد الكرة على يسار الحارس نحو الشباك.

وضاعف الزمالك تقدمه في الدقيقة 34 عبر ناصر ماهر الذي تلقى تمريرة بينية من أحمد فتوح داخل المنطقة ليسدد ببراعة في المرمى.

وتمكن زيزو من تسجيل هدف الزمالك الثالث في الدقيقة 89 بعدما سدد كرة ساقطة من فوق حارس الاتحاد مرت نحو الشباك.

وحاول الاتحاد تقليص الفارق بعد نهاية الاستراحة، وكاد أحمد عادل يحقق ذلك بعدما انطلق بالكرة في الدقيقة 54 خلف مدافعي الزمالك وسدد كرة من وضع انفراد لكنها مرت فوق العارضة.

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