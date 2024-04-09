جيسوس مدرب الهلال: النصر لم يخالف توقعاتي.. ورونالدو يعاني أمامنا

المصدر: د ب أ

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أكد البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال أن فريقه حقق فوزًا مستحقًا أمام النصر بعدما فرض سيطرته في الشوط الثاني وتمكن خلاله من تسجيل هدفين وكان بإمكانه زيادة الغلة.

وتغلب الهلال على النصر بنتيجة 2/1 في المباراة التي جرت بينهما الاثنين في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، في أبوظبي، ليضرب موعدًا مع الاتحاد في النهائي مساء الخميس المقبل.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة إنه توقع قيام النصر بتغيير طريقة لعبه، وبالفعل تحقق ذلك، حيث كان الشوط الأول متساويًا بين الفريقين، قبل أن يفرض الهلال سيطرته في الشوط الثاني.

وعن طرد لاعب النصر كريستيانو رونالدو قال جيسوس إن رونالدو كلاعب سيظل أحد أهم لاعبي العالم، لكن الهلال يملك أفضل لاعبين في الدفاع وهما كوليبالي وعلي البليهي ومن الصعب اللعب أمامهما، مشيرًا إلى أن كريستيانو لم يعتد في مسيرته على الهزائم الأمر الذي قد يؤثر فيه على الجانب الذهني.

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