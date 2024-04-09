بعد طرده.. 12 بطاقة حمراء في تاريخ رونالدو

المصدر: د ب أ

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تعرض الهداف البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو للطرد لأول مرة مع فريقه النصر خلال المواجهة أمام الهلال في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي بأبوظبي مساء الاثنين.

وأشهر الحكم محمد الهويش البطاقة الحمراء في وجه رونالدو إثر تعديه من دون كرة على مدافع الهلال علي البليهي.

وتلقى رونالدو البطاقة الصفراء مع نهاية الشوط الأول إثر احتجاجه على الحكم بسبب إلغاء هدف لزميله أوتافيو، لكن واقعة الاعتداء على البليهي كلفته بطاقة حمراء مباشرة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء الذي حسمه الهلال بالفوز 2 /1.

وتعد هذه البطاقة الحمراء الثانية عشر في تاريخ رونالدو طوال مسيرته، وكانت جميعها خلال مسيرته مع الأندية التي احترف ضمن صفوفها، لكنه لم يسبق له الطرد خلال مشواره مع منتخب بلاده.

وخلال تجربته مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في الفترة من 2004 إلى 2009 حصل رونالدو على 4 بطاقات حمراء، فيما حصل على 6 بطاقات حمراء خلال مسيرته مع ريال مدريد الإسباني بين عامي 2009 و2018، كما حصل على بطاقة حمراء واحدة مع يوفنتوس الإيطالي.

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