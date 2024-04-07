رونالدو وميتروفيتش في تحدٍ جديد بديربي السوبر السعودي

المصدر: د ب أ

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تنطلق غدا منافسات بطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم (كأس الدرعية للسوبر السعودي) في العاصمة الإماراتية أبوظبي بمشاركة 4 أندية هي الاتحاد والوحدة والهلال والنصر.

وتقام منافسات البطولة في مدينة أبوظبي الإماراتية، وتحديدا على استاد محمد بن زايد، علما بأنها المرة الرابعة التي تقام فيها البطولة خارج السعودية.

وتنطلق منافسات البطولة بمباراتي الدور قبل النهائي غدا الاثنين حيث يلتقي الاتحاد مع الوحدة، بينما يصطدم الهلال مع غريمه التقليدي النصر في ديربي مثير.

ويتأهل الفائز من المباراتين إلى النهائي الذي يقام يوم الخميس 11 أبريل الجاري.

وتبدأ منافسات البطولة بمواجهة قوية تجمع بين اتحاد جدة والوحدة، حيث يرغب الفريقان في إنقاذ موسهما من خلال المنافسة على لقب هذه البطولة.

والتقى الفريقان في 46 مباراة سابقة، حيث نجح الاتحاد في تحقيق الفوز في 34 مباراة سابقة بمجمل 104 أهداف في شباك نظيره، فيما استطاع الوحدة تحقيق الانتصار في 5 مباريات فقط بمجمل 46 هدفا وحسم التعادل نتيجة 7 مباريات.

ويأمل اتحاد جدة، حامل لقب دوري المحترفين السعودي، في الفوز على الوحدة واستكمال مشوراه في البطولة من أجل إنقاذ موسمه خاصة وأنه أصبح بعيدا عن صراع المنافسة على لقب الدوري حيث يتواجد في المركز الرابع بفارق 30 نقطة عن الهلال المتصدر.

وسيكون الاتحاد مطالبا بتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل مصالحة جماهيره لاسيما وأنه لم يحقق الفوز في آخر مباراتين بالدوري حيث خسر أمام الأهلي بهدف نظيف قبل أن يتعادل سلبيا مع التعاون.

ويعول الاتحاد على نجوم كبار في تشكيلته مثل الفرنسي كريم بنزيمة ونجولو كانتي وأحمد حجازي وعمر هوساوي ورومارينيو.

في المقابل يدخل الوحدة وهو يعلم أنه غير مرشح للفوز باللقاء نظرا لفارق الإمكانات والتاريخ بين الفريقين، ولكن الفريق سيتمسك بفرصته من أجل تحقيق الفوز باللقاء.

ويدخل الوحدة المباراة وهو يعاني من حالة من عدم الاستقرار حيث كان جورجيوس دونيس، مدرب الوحدة، أكد خلال تصريحاته ، أنه لن يذهب مع فريقه إلى أبوظبي للمشاركة في السوبر السعودي، بسبب عدم رضاه عن وضع الفريق في الفترة الأخيرة، ولكنه تراجع وسافر مع الفريق.

ويقدم الوحدة موسما سلبيا حيث يقبع في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي.

وسيسعى دونيس لإعادة الاستقرار للفريق في هذه البطولة من خلال الظهور بشكل جيد وتحقيق النتائج المرجوة.

وستكون المباراة الأكثر أهمية وإثارة هي مباراة "ديربي الرياض" التي تجمع بين الهلال والنصر.

ويملك الهلال الرقم القياسي في التتويج بكأس السوبر السعودي، حيث حصد اللقب 3 مرات في نسخ 2015، 2018، 2021، بينما حقق العالمي اللقب مرتين في نسختي 2019 و2020.

الإثارة ستكون حاضرة في المباراة خاصة وأن الفريقين يمتلكان العديد من النجوم العالميين فالهلال يمتلك على سبيل المثال الحارس المغربي ياسين بونو وروبين نيفيز وسيرجي سافيتش وألكسندر ميتروفيتش، بالإضافة للبرازيلي نيمار المصاب.

في المقابل، يمتلك النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، وايمريك لابورت والحارس ديفيد أوسبينا ومارسيلو بروزوفيتش بالإضافة للسنغالي ساديو ماني.

وسبق وأن تواجه الهلال مع النصر في 174 مباراة بمختلف البطولات الرسمية وكانت الغلبة للزعيم بـ69 انتصارًا، بينما فاز العالمي في 61 مواجهة، وحسم التعادل ديربي الرياض 44 مرة.

ويخوض الهلال بطولة السوبر السعودي هذا العام بصفته حامل لقب كأس الملك 2023، أما النصر فتأهل باعتباره وصيف الدوري السعودي بالموسم الماضي، الذي توج به الاتحاد.

ويستهدف الهلال الفوز والعبور إلى النهائي، من أجل مواصلة مسيرته الاستثنائية هذا الموسم، حيث يهدف للتتويج بلقبي الدوري ودوري أبطال آسيا كذلك، بينما يسعى النصر لمصالحة جماهيره بلقب السوبر، بعدما تعقدت مهمته في التتويج بالدوري، إلى جانب توديع دوري أبطال آسيا.

بلغة الأرقام، سيكون الهلال هو المرشح للفوز بهذه المباراة، خاصة وأن النصر لم يتمكن من التغلب على الهلال منذ ديسمبر 2021 عندما فاز العالمي بهدفين نظيفين، ومنذ ذلك الحين لم يخسر الهلال في الخمس مباريات التالية أمام النصر، والتي كان من بينها الفوز في أربع مباريات.

كما فشل النصر في تسجيل الأهداف في ثلاث مباريات من آخر أربع مواجهات من بينهما آخر مباراتين.

ورغم أفضلية الهلال رقميا لكن مستوى الفريقين في المباريات الأخيرة يجعل من الصعب التكهن باسم الفائز في هذا اللقاء، لاسيما وأن الهلال فاز في آخر مباراتين بالدوري على الاخدود 3 / صفر، وعلى الخليج 4 / 1.

في المقابل فاز النصر على ابها 8 / صفر وعلى ضمك 1 / صفر

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