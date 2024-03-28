الهلال يتطلع لمواصلة سلسلة انتصاراته القياسية على حساب الشباب

المصدر: رويترز

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يتطلع الهلال المتصدر لمواصلة سلسلة انتصاراته حين يحل ضيفا بعد غد السبت على الشباب الذي يقدم موسما متوسط المستوى في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وفاز فريق المدرب جورجي جيسوس في 29 مباراة متتالية ليعزز الرقم القياسي العالمي لعدد الانتصارات المتتالية لفريق لكرة القدم، ويبحث عن تعزيز رصيده مستغلا حالة الشباب، العاشر بعدما فاز في سبع مباريات فقط حتى الآن، والذي تحوم الشكوك حول مشاركة مهاجمه يانيك كاراسكو بعد استمرار وجوده في بلجيكا لمواصلة برنامجه العلاجي.

وبعدما فاز في 22 مباراة في الدوري وتعادل مرتين فقط، ابتعد الهلال بصدارة الدوري وله 68 نقطة متقدما بفارق 12 نقطة على النصر فريق النجم كريستيانو رونالدو.

وستكون مواجهة الشباب بداية لضغط مباريات سيواجه الهلال حيث يلعب يوم الثلاثاء أمام الأخدود على أن يستريح ليوم واحد فقط قبل أن يحل ضيفا على الخليج ثم يطير للإمارات لخوض نصف نهائي كأس السوبر السعودية أمام النصر يوم الثامن من أبريل.

وسيظل الهلال في الإمارات إذا بلغ النهائي حتى يواجه العين في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا يوم 16 من الشهر ذاته.

وسيكون المدرب جيسوس في اختبار قوي للحفاظ على لياقة لاعبيه وجاهزيتهم لهذه السلسلة من المباريات، بعد عودتهم من فترة التوقف الدولية وخوض مواجهات مع منتخبات بلادهم.

وفي نفس اليوم، سيأمل النصر حين يستضيف الطائي، الذي يقع ضمن منطقة الهبوط، في تحقيق فوزه الثاني تواليا خلال أربع مباريات بعدما تعثر مرتين في آخر ثلاث مواجهات، ليتوقف عن ملاحقة الهلال ويظل في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

ويعيش الفريق حالة من اليأس بعد الخروج من دوري أبطال آسيا أمام العين بركلات الترجيح ما جعل المدرب لويس كاسترو يواجه انتقادات ربما تكلفه منصبه إذا استمرت هذه النتائج.

وفي يوم الجمعة، يستضيف الاتحاد منافسه الفيحاء وهو يضع تركيزه على تقليل الفارق مع الأهلي الثالث، الذي يواجه الاتفاق، من أجل اللحاق بمركز مؤهل مباشرة لدوري أبطال آسيا.

وبعد سلسلة من النتائج المخيبة ومغادرة البطولة القارية أمام الهلال من دور الثمانية، استعاد الاتحاد حامل اللقب، بريقه وفاز أربع مرات آخر خمس مباريات ليرفع رصيده إلى 43 نقطة ويكون متأخرا بفارق أربع نقاط عن غريمه في جدة.

وسيرغب أبها في مواصلة صحوته مع المدرب بيتسو موسيماني لمغادرة منطقة الهبوط حين يحل ضيفا على الرياض، الذي يحتل أولى مراكز منطقة الأمان، وذلك يوم السبت المقبل.

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