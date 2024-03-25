مانشيني مدرب السعودية يتطلع لتكرار الفوز على طاجيكستان رغم الغيابات

المصدر: رويترز

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أكد الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية اليوم الاثنين أن فريقه جاء إلى طاجيكستان لتحقيق الفوز رغم الغيابات وصعوبة المباراة التي تجمعهما غدا الثلاثاء في الجولة الرابعة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027.

وفازت السعودية 1-صفر على منتخب طاجيكستان يوم الخميس الماضي في الرياض‭‭.‬‬

وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد "جئنا إلى هنا من أجل الفوز، ونعلم جيدا بأن الأمر لن يكون سهلا، قلت سابقا إن أرضية الملعب سيكون لها تأثير.

"نتمنى أن نقدم أداء جيدا غدا لنتمكن من تحقيق الفوز".

ويغيب عن السعودية أمام طاجيكستان علي البليهي للإيقاف وناصر الدوسري للإصابة وسعود عبد الحميد لوفاة والده.

وأردف مانشيني "أود أن أقدم التعازي لسعود في هذه اللحظة الصعبة التي يمر بها، إنهم ثلاثة لاعبين مهمين وهذا حال كرة القدم.

"علينا التعامل مع جميع الظروف، لكني واثق بأن بقية اللاعبين الموجودين سيؤدون بشكل جيد غدا".

وأجاب المدرب الإيطالي على سؤال بشأن اللاعبين المتوقع مشاركتهم في المباراة قائلا "لم نقرر بعد التشكيلة التي سنبدأ بها.

وأضاف "أعتقد أن الفوز كان مستحقا في المباراة الماضية وصنعنا عدة فرص، ومباراة الغد ستكون مختلفة وصعبة كونها أمام منتخب في حالة جيدة فنيا".

وتتصدر السعودية المجموعة السابعة ولها تسع نقاط متقدمة بفارق خمس نقاط على طاجيكستان والأردن، بينما يقبع منتخب باكستان في المركز الأخير دون أي نقطة.

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