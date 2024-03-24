استبعاد ناصر الدوسري من تشكيلة السعودية للإصابة

المصدر: رويترز

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أعلن منتخب السعودية اليوم السبت إصابة الظهير ناصر الدوسري ليستبعد من التشكيلة التي تستعد لمواجهة طاجيكستان في الجولة الرابعة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027.

وفازت السعودية 1-صفر على طاجيكستان يوم الخميس قبل تكرار المواجهة الثلاثاء المقبل.

وقال منتخب السعودية عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر) "قرر المدرب روبرتو مانشيني استبعاد ناصر الدوسري من معسكر الأخضر وذلك بناء على تقرير طبي".

وأضاف البيان أن المنتخب تواصل مع نادي الهلال "لمتابعة حالة اللاعب".

وشارك الدوسري (25 عاما) في 26 مباراة بكل المسابقات مع الهلال في الموسم الحالي.

وتتصدر السعودية المجموعة السابعة ولها تسع نقاط متقدمة بفارق خمس نقاط على طاجيكستان والأردن، بينما تقبع باكستان في المركز الأخير دون أي نقطة.

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