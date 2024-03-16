رونالدو يقود النصر للعودة للانتصارات على حساب الأهلي في الدوري السعودي

المصدر: رويترز

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سجل كريستيانو رونالدو هدفاً من ركلة جزاء ليقود النصر للفوز 1-صفر على مضيفه الأهلي ليعود للانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، الجمعة.

ورفع فريق المدرب لويس كاسترو، الذي حقق الفوز بعد خسارة واحدة وتعادل واحد في الدوري بالإضافة لتوديع دوري أبطال آسيا بركلات الترجيح أمام العين الإماراتي، إلى 56 نقطة، بفارق تسع نقاط عن الهلال المتصدر الذي سيواجه ضمك غدا السبت.

وتجمد رصيد الأهلي عند 47 نقطة في المركز الثالث.

سجل رونالدو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68 من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر تدخل من روجر إيبانيز مدافع الأهلي على سامي النجعي.

وبات رونالدو ثالث لاعب يسجل في مباراتي الدورين الأول والثاني بين الأهلي والنصر بعد زميله المصاب أندرسون تاليسكا ومحمد السهلاوي لاعب فريقه السابق.

وتبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة في أول نصف ساعة دون فرص محققة تذكر من الجانبين، قبل أن يرتقي ميريه دميرال مدافع الأهلي بضربة رأس قوية ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 36.

وظن رونالدو أنه تقدم للنصر بعدما راوغ إدوار مندي حارس الأهلي وسدد في الشباك قبل أن يلغي الحكم الهدف في الدقيقة 44 بداعي تسلل المهاجم البرتغالي.

وفي الدقيقة 56 ألغى الحكم هدفا للأهلي سجله روبرتو فيرمينو، الذي سدد في الشباك من مدى قريب، بداعي التسلل.

وسنحت لفرانك كيسي فرصة لتعديل النتيجة قبل خمس دقائق من النهاية بضربة رأس لكن ديفيد أوسبينا حارس النصر أنقذها بسهولة.

وأبلغ كيسي محطة شركة الرياضة السعودية (إس.إس.سي) التلفزيونية عقب المباراة "كانت مباراة كبيرة، لم نستحق الخسارة، قدمنا كل ما لدينا. كان بإمكاننا التسجيل في أكثر من فرصة اليوم. "علينا التفكير في المباراة القادمة والعمل بقوة للتعويض".

وأهدر فهد الرشيدي فرصة محققة لتعديل النتيجة في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع حين مرت ضربة رأس من مدى قريب بجوار المرمى.

الطائي ينتزع التعادل أمام الاتفاق

في نفس التوقيت، تعادل الطائي 1-1 مع ضيفه الاتفاق ليرفع رصيده إلى 22 نقطة لكنه بقى في المركز 16 بفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.

فيما حصد الاتفاق النقطة 35 ليتقدم للمركز السادس مؤقتا.

سجل كارل توكو إيكامبي هدف التقدم للاتفاق في الدقيقة 18 بعدما تلقى تمريرة عرضية من حمدان الشمراني ليضعها في الشباك من مدى قريب.

وأدرك فيرجل ميسيدجان التعادل للطائي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول حين استقبل رمية تماس لُعبت طويلة داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة مباشرة في شباك الاتفاق.

ولعب الاتفاق بعشرة لاعبين بعد طرد ديماري جراي في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

وفي مباراة أخرى فرض الرياض التعادل 1-1 على مضيفه الفيحاء.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، بينما يحتل الرياض المركز 14 برصيد 24 نقطة.

جاء هدف الفيحاء في الدقيقة 30 حين انطلق هنري أونيكورو نحو المرمى وأطلق تسديدة منخفضة سكنت شباك الرياض.

ثم أدرك ناولديج موسونا التعادل للرياض في الدقيقة 64 بتسديدة قوية من مدى قريب.

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