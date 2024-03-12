الزمالك يواجه مودرن فيوتشر في دور الثمانية لكأس الكونفيدرالية

المصدر: د ب أ

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أسفرت قرعة دور الثمانية من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، عن مواجهة مصرية خالصة بين الزمالك ومودرن فيوتشر .

ووضعت القرعة التي أقيمت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة الزمالك مع فيوتشر في دور الثمانية بينما يلتقي أبوسليم الليبي مع نهضة بركان المغربي وريفرز يونايتد مع إتحاد العاصمة الجزائري والملعب المالي مع دريمز .

ومن المقرر أن تقام جولة الذهاب لدور الثمانية يوم 31 مارس على أن تقام جولة الإياب يوم السابع من أبريل المقبل.

ويلتقي الفائز من مباراة الزمالك مع فيوتشر مع الفائز من الملعب المالي مع دريمز في نصف نهائي البطولة ويلتقي الفائز من مباراة أبو سليم مع نهضة بركان مع الفائز من مباراة ريفرز يونايتد مع اتحاد العاصمة في نصف نهائي البطولة .

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