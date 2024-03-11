جاياردو مدرب الاتحاد: من الصعب مشاركة بنزيمة أمام الهلال

المصدر: رويترز

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قال مارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الاثنين إن مشاركة كريم بنزيمة مهاجم الفريق أمام منافسه المحلي الهلال غدا الثلاثاء في إياب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا ستكون صعبة.

ويسعى الاتحاد لتعويض خسارته 2-صفر ذهابا عندما يستضيف الهلال غدا في جدة للتأهل للدور قبل النهائي.

وقال جاياردو في مؤتمر صحفي "بنزيمة شعر ببعض الآلام خلال الأيام الماضية وترقبنا عودته لتجهيزه للمشاركة.

"لكن من الصعب أن يكون حاضرا غدا".

وكان الاتحاد قد أعلن يوم الخميس الماضي إصابة بنزيمة بألم أسفل الظهر بعدما تعافى من إصابة في عضلة الساق، ليغيب عن فوز فريقه 2-1 على الأخدود في الدوري المحلي.

كما غاب المهاجم الفرنسي عن مباراة الذهاب أمام الهلال للإصابة، بالإضافة لغيابه عن مباراة الفريقين في الدوري المحلي أول مارس الجاري.

وعن إمكانية التعويض والتأهل لقبل النهائي قال جاياردو "كل شيء وارد في كرة القدم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالإرادة والمبادرة، مع توفر كل الإمكانيات.

"سنواجه فريقا جيدا ومنافسا قويا، في المباراة الأولى كان ينقصنا التسجيل فقط رغم الغيابات.

"لا تزال فرصنا وحظوظنا في التأهل قائمة".

كما يثق فيصل الغامدي لاعب الاتحاد في قدرة فريقه على التأهل.

وقال الغامدي "نثق بشكل كامل في إمكانياتنا، نملك فرصة التأهل وسنقاتل عليها".

وأضاف "اللاعبون جاهزون تماما للمباراة، ننتظر دعم الجماهير ومساندتهم لنا".

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