حطم أسطورة فهد المولد..طلال حاجي مهاجم الاتحاد أصغر هداف في تاريخ الدوري السعودي

المصدر: رويترز

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دخل طلال حاجي مهاجم الاتحاد تاريخ الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعدما أصبح أصغر هدافي المسابقة بينما احتفل ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق بفوزه الأول على ملعبه الجديد في جولة شهدت تعثر النصر مجددا.

وفيما يلي أبرز مقتطفات الجولة 23 للمسابقة..

* حاجي الهداف الأصغر في تاريخ الدوري

سجل البديل طلال حاجي هدفا قرب النهاية لينقذ الاتحاد من السقوط والفوز 2-1 على ضيفه الأخدود ويصبح أصغر من سجل في تاريخ الدوري السعودي بعمر 16 عاما و174 يوما.

وأطلق حاجي تسديدة من الوضع طائرا بعد تمريرة عرضية من زميله جوتا قبل سبع دقائق من النهاية في مباراة يوم الجمعة الماضي.

وتجنب الاتحاد التعثر للمباراة الثانية تواليا بعد خسارته 3-1 من الهلال في الجولة الماضية.

وقال الشاب حاجي بعد الهدف "أنا مبسوط (سعيد) بتسجيل أول أهدافي مع الفريق الأول... القادم (سيكون) أفضل بإذن الله".

وتقدم الاتحاد للمركز الرابع وله 40 نقطة. وتبدو فرصة حامل اللقب ضعيفة في اللحاق بالمتصدر الهلال الذي لديه 65 نقطة.

* الرائد يصدم النصر

سقط النصر على ملعبه وأمام جماهيره بالهزيمة 3-1 أمام الرائد يوم الخميس الماضي لتقل فرصته الضعيفة في اللحاق بالهلال المتصدر الذي استغل الموقف وفاز 3-1 على الرياض .

وبعدما تعادل 4-4 مع الحزم متذيل الترتيب في الجولة الماضية، واصل النصر التفريط في النقاط رغم عودة كريستيانو رونالدو بعد انتهاء إيقافه مباراة واحدة لسوء السلوك أمام الشباب.

وأصبح فريق المدرب لويس كاسترو على بُعد 12 نقطة من الهلال بعد 23 جولة.

أما الرائد فساعده الفوز على تحسين وضعه لتجنب الهبوط ليصل للنقطة 23 في المركز 14 مبتعدا بنقطتين عن منطقة الخطر.

* الاتفاق يحتفل على ملعبه الجديد لأول مرة

سجل الاتفاق ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليفوز 3-صفر على أبها المتعثر محققا فوزه الأول على ملعبه الجديد.

وبعد خمس مباريات دون فوز بعد افتتاح الملعب الجديد الذي كانت مواجهة الرائد في نوفمبر أولى اللقاءات التي يستضيفها، انتصر فريق المدرب ستيفن جيرارد أخيرا.

وتعادل الاتفاق مع الرائد والاتحاد في أول مباراتين على الملعب الجديد، قبل الخسارة من التعاون ثم التعادل مع الحزم والهزيمة من الهلال على الترتيب في المباريات الماضية.

ورفع الاتفاق، الذي حقق فوزه الثاني تواليا والثالث في أربع مباريات، رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس ويبتعد بست نقاط عن المربع الذهبي.

* الفيحاء يخمد انتفاضة الشباب

ظن الشباب أنه نجح في العودة في النتيجة بعد تأخره بهدفين حين سجل حبيب ديالو قرب النهاية ليتعادل 2-2 مع الفيحاء، لكن الفريق الزائر سجل هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقتنص النقاط الثلاث.

وظل الفيحاء في المركز التاسع وله 31 نقطة متقدما بفارق ست نقاط على الشباب في المركز 12.

وتقدم هنري أونيكورو للفيحاء في الدقيقة 50 من ركلة جزاء قبل أن يضاعف سجله في الدقيقة 74.

وقلص عبد الرؤوف الدقيل الفارق بالخطأ في مرماه في الدقيقة 86 وأدرك السنغالي ديالو التعادل قبل دقيقة من النهاية، لكن سعود بن زيدان أحبط انتفاضة الشباب بهدف ثمين للفيحاء.

وانتهت كل مباريات الجولة بالفوز ولم تشهد أي تعادل، بعدما حسم التعادل أربع مباريات في الجولة الماضية.

ولم تنته جميع مباريات الجولة بالفوز في الدوري منذ الأسبوع 18.

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